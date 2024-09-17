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17 сентября, 17:20

Троих пострадавших при нападении в Челябинске школьников доставили на лечение в Москву

Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших при нападении в Челябинске

Специальный борт Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России доставил в Москве троих детей, пострадавших накануне при нападении в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Троих пострадавших при нападении в Челябинске школьников доставили на лечение в Москву на спецборте МЧС. Видео © Telegram / МЧС России

«Спецборт МЧС России доставил троих детей из Челябинска в Москву на лечение. Во время полёта пациентов сопровождали врачи», — говорится в сообщении.

В самолёте Ан-148 установлено современное оборудование, специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы. Трое пострадавших несовершеннолетних будут проходить лечение в одном из федеральных медицинских центров.

Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком
Полиция начала дежурить в школах Челябинска после нападения подростка с молотком

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске 13-летний подросток с молотками, ножом и муляжом пистолета вошёл в коррекционную школу и начал избивать одноклассников. В результате пострадали четверо детей и учительница. У двух девочек пробит череп. Нападавшего задержали и отправили в психдиспансер. СК возбудил уголовные дела о халатности и организации убийства. Life.ru узнал, как челябинский школьник смог пронести молоток и нож через рамку.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Никонов
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