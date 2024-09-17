Специальный борт Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России доставил в Москве троих детей, пострадавших накануне при нападении в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Троих пострадавших при нападении в Челябинске школьников доставили на лечение в Москву на спецборте МЧС. Видео © Telegram / МЧС России

«Спецборт МЧС России доставил троих детей из Челябинска в Москву на лечение. Во время полёта пациентов сопровождали врачи», — говорится в сообщении.