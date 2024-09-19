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19 сентября, 08:52

«Удачи в фантазиях!» Хабенский вышел на связь после тревожных вестей о госпитализации

Актёр Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации

Актёр Константин Хабенский. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Актёр Константин Хабенский. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Актёр Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что с ним всё в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» назвал фантазиями СМИ.

«Удачи в фантазиях», – коротко заметил артист в ответ на просьбу SHOT прокомментировать сообщения журналистов.

Тревожные новости о Хабенском выдал Mash. Телеграм-канал утверждал, что врачи обнаружили у артиста ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы. Журналисты писали также, что врачи уже выполнили ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, тем самым исключив остеопороз.

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Андрей Бражников
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