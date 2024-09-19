«Удачи в фантазиях!» Хабенский вышел на связь после тревожных вестей о госпитализации

Актёр Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что с ним всё в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» назвал фантазиями СМИ.

«Удачи в фантазиях», – коротко заметил артист в ответ на просьбу SHOT прокомментировать сообщения журналистов.