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19 сентября, 11:31

Пропавшую в Оренбургской области школьницу обнаружили в сарае

В Оренбургской области найдена ранее пропавшая школьница. Обложка © Telegram / Оренбург Медиа

В Оренбургской области найдена ранее пропавшая школьница. Обложка © Telegram / Оренбург Медиа

В Тюльганском районе Оренбургской области завершили поиски 13-летней девочки. Ребёнка нашли в сарае её дома. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

Пропавшую девочку из села Ташла нашли в сарае около дома. Видео © Telegram / Оренбург Медиа

Школьница пропала 18 сентября около 15 часов. Она ушла из дома в селе Ташла и не вернулась. После того как родители обратились в полицию, девочку объявили в розыск. В её поисках приняли участие сотрудники полиции, 30 местных жителей и 20 добровольцев народной дружины.

Найти ребёнка удалось начальнику уголовного розыска Тюльганского отделения полиции Бауржану Тажмухаметову. Он обнаружил девочку в сарае её дома. Школьницу передали родителям. По факту пропажи сотрудники полиции проводят проверку.

В Башкирии прицеп с лодкой утащил «буханку» с людьми в реку, пропал семилетний мальчик
В Башкирии прицеп с лодкой утащил «буханку» с людьми в реку, пропал семилетний мальчик

Ранее Life.ru рассказывал о том, как пропавшего ребёнка нашли в Якутии. Трёхлетний мальчик исчез 5 сентября. В полицию обратился его отец и объяснил, что ребёнок ушёл со двора жилого дома. В итоге мальчишку нашли живым. Он находился в лесу примерно в 800 метрах от населённого пункта. Его передали родителям.

Наталья Афонина
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