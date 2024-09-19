Пропавшую в Оренбургской области школьницу обнаружили в сарае

В Тюльганском районе Оренбургской области завершили поиски 13-летней девочки. Ребёнка нашли в сарае её дома. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

Пропавшую девочку из села Ташла нашли в сарае около дома. Видео © Telegram / Оренбург Медиа

Школьница пропала 18 сентября около 15 часов. Она ушла из дома в селе Ташла и не вернулась. После того как родители обратились в полицию, девочку объявили в розыск. В её поисках приняли участие сотрудники полиции, 30 местных жителей и 20 добровольцев народной дружины.

Найти ребёнка удалось начальнику уголовного розыска Тюльганского отделения полиции Бауржану Тажмухаметову. Он обнаружил девочку в сарае её дома. Школьницу передали родителям. По факту пропажи сотрудники полиции проводят проверку.