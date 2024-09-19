Пропавшую в Оренбургской области школьницу обнаружили в сарае
В Оренбургской области найдена ранее пропавшая школьница. Обложка © Telegram / Оренбург Медиа
В Тюльганском районе Оренбургской области завершили поиски 13-летней девочки. Ребёнка нашли в сарае её дома. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.
Пропавшую девочку из села Ташла нашли в сарае около дома. Видео © Telegram / Оренбург Медиа
Школьница пропала 18 сентября около 15 часов. Она ушла из дома в селе Ташла и не вернулась. После того как родители обратились в полицию, девочку объявили в розыск. В её поисках приняли участие сотрудники полиции, 30 местных жителей и 20 добровольцев народной дружины.
Найти ребёнка удалось начальнику уголовного розыска Тюльганского отделения полиции Бауржану Тажмухаметову. Он обнаружил девочку в сарае её дома. Школьницу передали родителям. По факту пропажи сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как пропавшего ребёнка нашли в Якутии. Трёхлетний мальчик исчез 5 сентября. В полицию обратился его отец и объяснил, что ребёнок ушёл со двора жилого дома. В итоге мальчишку нашли живым. Он находился в лесу примерно в 800 метрах от населённого пункта. Его передали родителям.