В Тбилиси зарезали первую в Грузии трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе

В Тбилиси задержан мужчина, которого подозревают в убийстве Кесарии Абрамидзе — первой трансгендерной женщины в Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным следствия, всё произошло во время ссоры в квартире Абрамидзе в столичном районе Диди Дигоми. Ей нанесли множество ударов ножом. Правоохранители провели следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сбежавший с места убийства мужчина обвиняется в «умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по признаку пола».

Кесарии Абрамидзе (до смены пола — Бесо Абрамидзе) было 37 лет. О сделанной операции по смене пола она объявила в 2014 году.