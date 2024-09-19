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19 сентября, 10:21

В Тбилиси зарезали первую в Грузии трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе

Первая в Грузии женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kesaria_official

Первая в Грузии женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kesaria_official

В Тбилиси задержан мужчина, которого подозревают в убийстве Кесарии Абрамидзе — первой трансгендерной женщины в Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным следствия, всё произошло во время ссоры в квартире Абрамидзе в столичном районе Диди Дигоми. Ей нанесли множество ударов ножом. Правоохранители провели следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сбежавший с места убийства мужчина обвиняется в «умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по признаку пола».

Кесарии Абрамидзе (до смены пола — Бесо Абрамидзе) было 37 лет. О сделанной операции по смене пола она объявила в 2014 году.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой криминальной истории: о том, что президента компании Yamaha Ёсихиро Хидака ранила ножом собственная дочь. 33-летняя Хана сама позвонила в полицию и сообщила, что отец её избил. Прибывшие на место силовики обнаружили мужчину с ножевой раной руки. Угрозы жизни предпринимателя нет, девушка задержана.

Юрий Лысенко
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