В Подмосковье накрыли нарколабораторию, которую финансировали с Украины

В подмосковной деревне Алфёрово бесславно прекратила своё существование лаборатория, где на спонсорские деньги, поступавшие с Украины, производился метадон. Также был задержан и «повар» наркоцеха. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Облава в нарколаборатории в Алфёрово. Видео © Telegram / ФТС России

«Сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России задержали члена ОПГ за производство и сбыт метадона. В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика», — сказано в публикации.

Из такого количества сырья можно было бы сварить более 80 кг метадона. За такой объём на чёрных рынках готовы платить по 400 млн рублей. Таможенники опознали и проследили за маршрутом гружённой запрещёнкой фуры, которая держала путь из Казахстана в один из логистических центров столицы. В пункте Б бочку с белым порошком ожидал 34-летний россиянин, которого прямо на месте в итоге и задержали.

При обыске его жилища нашли полный набор «Хайзенберга»: множество порошков, склянок с подозрительными жидкостями, стеклянные колбы, пробирки и трубки. В ФТС постановили, что мужчина на деньги с Украины заказывал ингредиенты в онлайн-магазинах, после чего варил из них метадон, передавал готовый продукт подельникам, а они потом делали закладки в московских и подмосковным парках.

«Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей», — заключили в пресс-службе.