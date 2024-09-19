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19 сентября, 10:00

ВСУ за сутки потеряли до 690 военных в зоне ответственности группы «Юг» ВС РФ

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 690 человек личного состава в боях с группой «Юг» ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в ходе боестолкновений нашим парням удалось поразить три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Ранее координатор пророссийского подполья Николай Лебедев сообщил об очередных чувствительных для ВС Украины ударах российской армии. Ночью ВС РФ поразили стоянку военной техники и пункт расположения личного состава противника в Первомайском районе Николаевской области.

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Юрий Лысенко
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