В Румынии требуют пересмотреть приговор о расстреле Чаушеску и его жены

Зять бывшего экс-президента Румынии, генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску Мирча Опрян подал в суд на правительство, требуя пересмотреть приговор о расстреле бывшего лидера. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

«И зять, и племянник… утверждают, что Чрезвычайный военный трибунал был создан незаконно, поэтому приговор следует отменить и суд повторить», — говорится в сообщении.

По словам зятя бывшего лидера, Чаушеску вместе с женой расстреляли незаконно. Он отметил, что соответствующее решение о казни было принято без права на апелляцию. Кроме того, отсутствует уголовное дело с доказательствами, а сам арест экс-лидера государства произвели без ордера.

Напомним, что Чаушеску — последний руководитель Румынии в эпоху коммунистического режима, был казнён восставшими солдатами в 1989 году. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут через вооружённое восстание.