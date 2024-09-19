В Румынии требуют пересмотреть приговор о расстреле Чаушеску и его жены
Зять Чаушеску призвал пересмотреть приговор о расстреле экс-президента Румынии
Зять бывшего экс-президента Румынии, генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску Мирча Опрян подал в суд на правительство, требуя пересмотреть приговор о расстреле бывшего лидера. Об этом сообщает телеканал Antena 3.
«И зять, и племянник… утверждают, что Чрезвычайный военный трибунал был создан незаконно, поэтому приговор следует отменить и суд повторить», — говорится в сообщении.
По словам зятя бывшего лидера, Чаушеску вместе с женой расстреляли незаконно. Он отметил, что соответствующее решение о казни было принято без права на апелляцию. Кроме того, отсутствует уголовное дело с доказательствами, а сам арест экс-лидера государства произвели без ордера.
Напомним, что Чаушеску — последний руководитель Румынии в эпоху коммунистического режима, был казнён восставшими солдатами в 1989 году. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут через вооружённое восстание.
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ТАСС / Кошевой Виктор, Мастюков Валентин