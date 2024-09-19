Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 11:53

В Румынии требуют пересмотреть приговор о расстреле Чаушеску и его жены

Зять Чаушеску призвал пересмотреть приговор о расстреле экс-президента Румынии

Зять бывшего экс-президента Румынии, генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску Мирча Опрян подал в суд на правительство, требуя пересмотреть приговор о расстреле бывшего лидера. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

«И зять, и племянник… утверждают, что Чрезвычайный военный трибунал был создан незаконно, поэтому приговор следует отменить и суд повторить», — говорится в сообщении.

По словам зятя бывшего лидера, Чаушеску вместе с женой расстреляли незаконно. Он отметил, что соответствующее решение о казни было принято без права на апелляцию. Кроме того, отсутствует уголовное дело с доказательствами, а сам арест экс-лидера государства произвели без ордера.

Напомним, что Чаушеску — последний руководитель Румынии в эпоху коммунистического режима, был казнён восставшими солдатами в 1989 году. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут через вооружённое восстание.

В Германии отклонили апелляцию машинистки концлагеря, осуждённой за убийства более 10 тысяч человек
В Германии отклонили апелляцию машинистки концлагеря, осуждённой за убийства более 10 тысяч человек

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич, которого признали виновным в совершении военных преступлений в Боснии и Герцеговине в ходе войны на Балканах в 1992–1995 годах, подал в суд на правительство Великобритании. Он утверждает, что находится в неудовлетворительных условиях содержания. Политик отбывает пожизненное заключение.

Обложка ©

ТАСС / Кошевой Виктор, Мастюков Валентин

Александра Мышляева
  • Новости
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров