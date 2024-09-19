Джабаров предложил отдать Варшаву под мандат ООН после заявлений Сикорского
Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о Крыме вызваны низкой квалификацией европейских дипломатов. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор предупредил, что раскачивание таких настроений может привести к началу масштабного конфликта, вплоть до войны, однако Сикорский этого не понимает.
Наверное, во-первых, господин министр польский забыл, что он живет в стране, которая когда-то была территорией Российской Империи и которую Россия щедро выпустила в свободное плавание. Во-вторых, у нас есть территория, которая после окончания Второй Мировой Войны — 2\3 части восточной Пруссии — по решению Сталина, отдали Польше. 1\3 часть – это Ленинградская область нынешняя. Сейчас вот эту территорию Восточной Пруссии, 2\3 части именно, передадим под мандат ООН, а потом проведем референдум, захотят ли там пруссаки жить, под Польшей, или не захотят.
Напомним, ранее руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский озвучил идею о том, чтобы передать Крым под мандат ООН с целью провести референдумы о его статусе через 20 лет.
ТАСС / Michal Fludra