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19 сентября, 11:10

Россиянам подсказали 4 способа начать свободно говорить с иностранцами на одном языке

Коуч Гуревич: Чтобы начать говорить на английском, важно переступить через страх

Чтобы чувствовать себя комфортно во время поездки в другую страну, желательно уметь находить с иностранцами общий язык. Универсальным для многих является английский. Однако если ваш уровень говорения далёк от идеала, это не повод отказываться от желанного путешествия. Есть четыре способа, которые помогут вам расслабиться и почувствовать себя своим в любом месте, заявила РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

По словам эксперта, важнее всего принять свой уровень языка, поскольку экзамен и общение с людьми — это две разные ситуации. Она объяснила, что вас никто не будет оценивать, напротив, будут помогать и хвалить.

«На английском как на иностранном говорит почти 1,5 млрд человек, и большинство из них говорят с ошибками», — отметила Гуревич.

Кроме того, можно самим вообще ничего не говорить, а практиковать активное слушание, задавая лишь вопросы. Так вы больше узнаете о людях и стране, в которой они живут. Не бойтесь выглядеть глупо: если вы что-то не понимаете — попросите собеседника повторить, но более медленно.

Также есть масса невербальных приёмов, которые важны не меньше, чем слова. Всегда надо сохранять улыбку на лице и контакт с глазами собеседника. Эксперт уверена, что только страх заставляет чувствовать себя неловко и испытывать смущение. Важно понимать и то, что каждая ситуация — это практика, которая во много раз лучше любого учебника и репетитора. Не стоит поддаваться страхам и оставаться в тени.

Россиянам раскрыли лайфхаки, как быстро подкачать английский перед путешествием
Россиянам раскрыли лайфхаки, как быстро подкачать английский перед путешествием

«Позвольте себе состояние потока и доверия, выключите внутреннего критика и устраивайте себе осознанную практику, и вы даже не заметите, как английский выучится сам», — заявила коуч.

Ранее были названы страны, в которых престижно учить русский язык. Это интересно жителям Белоруссии и Южной Осетии, а также Таджикистана, Армении и Азербайджана. Русский осваивают даже турецкие школьники, хоть и в частных учебных учреждениях. В других восточных государствах язык не менее популярен.

Обложка ©

freepik/jcstudio

Алёна Зиновьева
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