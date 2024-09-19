Епископ Сергий раскрыл загадку появления элитных авто у скромных батюшек

Россиянам ответили на один из самых волнующих вопросов: откуда у священников дорогие автомобили. Чаще всего они не покупают их себе сами, а получают в дар от богатых и влиятельных людей, рассказал епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).

Он заявил, что священникам, как и всем другим людям, сегодня сложно без машины. Однако он уверен, что выбирать надо неприметную машину, чтобы не вызывать соблазн у верующих.

«Владыке Иоанну (Снычеву) (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский с 1990 по 1995 год —Life.ru) Анатолий Собчак подарил дорогую машину. Она у него в гараже стояла, а он ездил на простой «Волге» всё время. Нужно быть скромнее», — отметил епископ в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Кроме того, своим автомобилем могут дать попользоваться прихожане. Например, сам Сергий в течение десяти лет ездит на транспортном средстве, которое предоставили ему духовные чада.