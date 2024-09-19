Епископ Сергий раскрыл загадку появления элитных авто у скромных батюшек
Епископ Сергий Булатников заявил, что дорогие авто священникам обычно дарят
Россиянам ответили на один из самых волнующих вопросов: откуда у священников дорогие автомобили. Чаще всего они не покупают их себе сами, а получают в дар от богатых и влиятельных людей, рассказал епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).
Он заявил, что священникам, как и всем другим людям, сегодня сложно без машины. Однако он уверен, что выбирать надо неприметную машину, чтобы не вызывать соблазн у верующих.
«Владыке Иоанну (Снычеву) (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский с 1990 по 1995 год —Life.ru) Анатолий Собчак подарил дорогую машину. Она у него в гараже стояла, а он ездил на простой «Волге» всё время. Нужно быть скромнее», — отметил епископ в разговоре с РИА «ФедералПресс».
Кроме того, своим автомобилем могут дать попользоваться прихожане. Например, сам Сергий в течение десяти лет ездит на транспортном средстве, которое предоставили ему духовные чада.
Ранее жителям России рассказали, как правильно подавать милостыню. Как оказалось, христианин даёт милостыню не ради себя, не ради других, а ради заповедей Христа. Причём это не всегда могут быть деньги — можно помочь трудом, утешить словом, помолиться или просто подумать хорошее об этом человеке.
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