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19 сентября, 11:45

ВСУ остались без 300 военных, танка и переправ через реку после встречи с ВС РФ под Курском

Минобороны: ВСУ за сутки лишились более 300 военных и танка в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных и танк в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что нашим бойцам удалось не только лишить врага живой силы, но и нарушить логистику противника, уничтожив три понтонных переправы.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортёр и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, миномёт, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 7 автомобилей », — рассказали в военном ведомстве.

Над Курской и Белгородской областями уничтожены три украинских беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожены три украинских беспилотника

Ранее стало известно, что в Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, бойцы российских подразделений провели операцию по освобождению за два дня.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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