ВСУ остались без 300 военных, танка и переправ через реку после встречи с ВС РФ под Курском

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных и танк в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там отметили, что нашим бойцам удалось не только лишить врага живой силы, но и нарушить логистику противника, уничтожив три понтонных переправы.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортёр и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, миномёт, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 7 автомобилей », — рассказали в военном ведомстве.