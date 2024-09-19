Путин прибыл на оборонный завод в Петербурге
Путин в Петербурге посетил оборонный завод, производящий беспилотники
Президент России Владимир Путин в День оружейника приехал с визитом в свой родной Санкт-Петербруг на производственную площадку ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»). Там российскому лидеру покажут выставку образцов робототехнических комплексов, цех производства антенн, а также модели беспилотников.
Предприятие «Специальный технологический центр» основали в 2001 году. Сейчас оно считается одним из крупнейших в РФ по производству спецсредств и комплексов автоматизированного радиомониторинга, защиты информации, БПЛА, а также систем связи. На этом заводе конструируют уникальные беспилотники семейства «Орлан», которые в мире являются самыми востребованными в своём классе.
В России 19 сентября с 2012 года отмечается День оружейника. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в эту дату он собирается посетить оборонное предприятие в Санкт-Петербурге, где будут обсуждаться вопросы об укреплении российских Вооружённых сил.
Life.ru