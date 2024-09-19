В День папайи биолог объяснил, почему россияне зря обходят этот фрукт стороной Биолог Опарин: В папайе есть фермент, который облегчает симптомы несварения 19 сентября, 11:57 Витамин A в папайе полезен для здоровья глаз. Обложка © freepik.com

19 сентября отмечается День папайи. И хотя это не самый популярный в России фрукт, он оказался кладезем витаминов и полезных веществ. О пользе и вреде папайи Life.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Папайя содержит большое количество полезных веществ: витаминов (особенно витамин C и А), минеральных веществ (калий, магний) и антиоксидантов, которые способствуют общему укреплению иммунной системы. Высокое содержание витаминов и минералов способствует восстановлению сил после физических нагрузок, поэтому папайя хороша в рационе спортсменов. Роман Опарин Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Витамин A в папайе полезен для здоровья глаз. Благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов папайя может способствовать улучшению внешних покровов тела — так что она полезна для людей, заботящихся о здоровье волос, кожи и ногтей. Антиоксиданты и клетчатка помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

По словам Опарина, папайя также содержит фермент папаин, который помогает в переваривании белков и может облегчить симптомы несварения, поэтому полезна для людей с проблемами пищеварения.

Однако не стоит употреблять папайю: Аллергикам: этот экзотический фрукт может вызвать зуд, высыпания или другие аллергические реакции.

Беременным и кормящим женщинам: папайя (особенно незрелая) может содержать компоненты, которые небезопасны для беременности и лактации, вызывая сокращения матки.

Людям с хроническими заболеваниями: так, людям с диабетом нужно учитывать уровень сахара в крови, так как папайя содержит сахара. Стоит быть осторожными тем, кто принимает препараты для разжижения крови, поскольку папайя может снижать её свертываемость. Из-за содержания калия должны ограничивать потребление папайи люди с заболеваниями почек.

А ранее россиянам объяснили, как правильно хранить фрукты и овощи в холодильнике. Например, многие хозяйки перед тем, как положить фрукты на полку, моют их, а это в корне неправильно.

Авторы Андрей Горяничев