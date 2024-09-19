PayPal вводит для россиян комиссию за неактивные счета PayPal объявила о введении с 7 октября комиссии для россиян за неактивные счета 19 сентября, 12:52 PayPal. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nuttapong punna

Американская электронная платёжная система PayPal объявила о введении с 7 октября комиссии для россиян, счета которых остаются неактивными. Об этом сообщается в клиентской рассылке сервиса.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счёте PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в тексте.

Комиссия станет своеобразной платой «за продление обслуживания для поддержания счёта в случае наличия остатка на счёте PayPal в любой валюте». Взимать её будут только 1 раз в год в размере 3,5 тысячи рублей. Если у пользователя окажется недостаточно средств на счёте, то будет списан весь остаток. Как уточняется, под неактивным подразумевается тот счёт, в который человек ещё не входил или не был использован для вывода денег.

Напомним, в марте 2022 года, после начала СВО, американская электронная платёжная система PayPal призвала россиян вывести остатки средств с кошельков в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории страны.

Авторы Татьяна Миссуми