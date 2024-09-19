Названо главное преимущество России в информационной войне

Названо главное преимущество России в развернувшейся в последние годы информационной войне. По мнению генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, нашей стране намного проще противостоять в этом плане противникам благодаря одному важному фактору — правде.

«Нам в этой информационной войне проще, ведь мы ничего не придумываем, говорим правду. И удивляемся, как наши противники превратились в нас же времён позднего Советского Союза. Как они «гасят» наши СМИ, тот же телеканал RT, например, в Германии», — высказался журналист в интервью aif.ru.

Он добавил, что хорошо осведомлён о том, что происходит сейчас в Германии, поскольку у него там живёт много друзей. По его словам, немцы вынуждены обходить запреты и выискивать RT на разных интернет-платформах, чтобы посмотреть российские новости.

«60%, нет-нет, да и поищут альтернативную информацию. Такую, где не называют чёрное белым, а белое — чёрным. И где не пытаются насадить новую ЛГБТ**-идеологию с такими потугами, от которых народу уже тошно становится», — заключил глава агентства.

Многие россияне питают надежды на то, что информационная война закончится после завершения СВО. Однако это маловероятно. Ранее жителям страны заявили, что в таких условиях теперь придётся жить всегда. Информационная война может быть жёстче, мягче, у неё будут волны, но она будет продолжаться. И её целью будет подрастающее поколение, поэтому так важно развить у него критическое мышление.