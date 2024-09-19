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19 сентября, 14:07

ЦБ РФ предложил ограничить срок комплексного урегулирования долгов 30 днями

Здание Центробанка РФ. Обложка © Life.ru

Здание Центробанка РФ. Обложка © Life.ru

Центробанк РФ предложил ограничить срок комплексного урегулирования финансовой задолженности 30 днями. Об этом рассказал глава регулирования службы по защите прав потребителей Банка России Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», который провела компания АБК.

В положениях презентованного проекта федерального закона о комплексном урегулировании говорится о том, что эту процедуру смогут проводить банки, МФО, кредитные потребительские кооперативы, финансовый институт ДОМ.РФ, а также юрлица у которых будет право требования по кредитным договорам. При этом кредитор будет обязан информировать заёмщика о его праве на комплексное урегулирование и помощь финансового омбудсмена.

Порядок действий такой: после того, как заёмщик подал заявку на комплексное урегулирование, кредитор отправляет соответствующий запрос в БКИ, уведомив таким образом других кредиторов о начале процедуры. Пока действует урегулирование, кредиторы не смогут предпринимать действий по принудительному взысканию, заключать с заёмщиком кредитные договора, которые увеличат его кредитную нагрузку, а также склонять его к подаче заявления на банкротство.

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Ранее юрист рассказал о единственном законном способе не возвращать взятый кредит. И схитрить этот способ не позволяет — долги списывают только тем заёмщикам, которые погибли в зоне спецоперации при выполнении боевых задач. Смерть по другим причинам не аннулирует долг — он передаётся по наследству.

Юрий Лысенко
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