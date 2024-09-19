«Пойдёшь пинком отсюда!»: На Урале отец школьника довёл до инсульта учительницу сына В Челябинске мужчина довёл до инсульта учительницу из-за замечания его ребёнку 19 сентября, 13:45 В Челябинске родитель нахамил учителю в школе. Обложка © freepik / Drazen Zigic

В Челябинске мужчина довёл до инсульта учительницу школы №71 за то, что она сделала его ребёнку замечание во время занятий. Неадкватный родитель устроил разборки прямо в учебном заведении, пообещав «пинком» прогнать педагога на улицу, пишет Ura.ru. Видео конфликта появилось в местных пабликах.

Родитель нахамил учителю в Челябинске. Видео © Telegram / Агентство чрезвычайных новостей

«У тебя чё, своих детей нет?! Воспитательница тут нашлась. Я до тебя доберусь! Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своём языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты в школе больше не останешься. Пойдёшь пинком на улицу отсюда», — кричит мужчина.

Учитель попросила его детей не пользоваться телефонами на уроке, что, по его словам, якобы нарушает их права. Свои претензии он предъявил с матом и угрозами расправы. По данным издания, педагога увезли на скорой с подозрением на инсульт. Делом заинтересовались в МВД по Челябинской области, ведётся проверка.

«Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что мобильный телефон задымился у ученика во время перемены. Инцидент произошёл в оренбургской гимназии. Учитель попросил всех детей оперативно покинуть кабинет. В итоге никто не пострадал, возгорания не произошло.

Авторы Татьяна Миссуми