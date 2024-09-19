В Петербурге на крыльце школы обнаружили тяжелораненую 11-классницу

В Санкт-Петербурге на крыльце школы на Алтайской улице обнаружили раненую 16-летнюю девочку. Об этом сообщило издание 78.ru. Характер травм у подростка не уточняется.

В скорую обратился мужчина. В результате 11-классницу в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую больницу. По данным издания, девочка живёт в полной семье, однако стоит на учёте у психиатра из-за развившейся у неё депрессии. Причина травм у подростка остаётся не ясна.