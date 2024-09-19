Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 14:56

В Петербурге на крыльце школы обнаружили тяжелораненую 11-классницу

В Санкт-Петербурге на крыльце школы на Алтайской улице обнаружили раненую 16-летнюю девочку. Об этом сообщило издание 78.ru. Характер травм у подростка не уточняется.

В скорую обратился мужчина. В результате 11-классницу в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую больницу. По данным издания, девочка живёт в полной семье, однако стоит на учёте у психиатра из-за развившейся у неё депрессии. Причина травм у подростка остаётся не ясна.

«‎Ты меня задолбала» : Пятиклассник с яростными воплями избил учительницу до сотрясения из-за телефона
«‎Ты меня задолбала» : Пятиклассник с яростными воплями избил учительницу до сотрясения из-за телефона

Ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области обнаружили девочку с пробитой головой на обочине. По одной из версий, её могло сбить машиной, так как недалеко от места ЧП пролегает дорога. Однако не исключается другая версия — нападение. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров