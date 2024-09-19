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19 сентября, 15:31

Импортное зло: Фены Dyson потребовали запретить в России

SHOT: Тритментолог обратилась в Роспотребнадзор с просьбой запретить Dyson

Знаменитые фены Dyson потребовали запретить в России. По данным экспертов, такая техника только портит шевелюры российских женщин, сообщает SHOT.

Убрать из продажи самый популярный фен у блогеров и мечту всех девушек предложила тритментолог из Волгограда. В жалобе к Роспотребнадзору Татьяна Лисина заявила, что Dyson — это импортное зло: якобы она сама столкнулась с тысячами клиенток, у которых ухудшилась шевелюра после «Дайсона». Как утверждает специалист по лечению волос, фен не сушит быстро, как это заявлено, а наоборот, увеличивает время воздействия тепла на локоны, отчего те повреждаются.

Под прицелом «Дайсона» в первую очередь блондинки: именно у них, по словам Лисиной, сильнее всего разрушается структура волос, они становятся хрупкими, тусклыми. Как утверждает тритментолог, проблема усугубляется большим количеством подделок — поэтому заветный презент, по мнению Лисиной, лучше не покупать.

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Ранее в России предложили запретить продажу БАДов на маркетплейсах. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, это обезопасит покупателей от тех или иных запрещённых веществ, которые могут находиться в добавках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sandor Szmutko

Александра Мышляева
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