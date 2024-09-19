Импортное зло: Фены Dyson потребовали запретить в России

Знаменитые фены Dyson потребовали запретить в России. По данным экспертов, такая техника только портит шевелюры российских женщин, сообщает SHOT.

Убрать из продажи самый популярный фен у блогеров и мечту всех девушек предложила тритментолог из Волгограда. В жалобе к Роспотребнадзору Татьяна Лисина заявила, что Dyson — это импортное зло: якобы она сама столкнулась с тысячами клиенток, у которых ухудшилась шевелюра после «Дайсона». Как утверждает специалист по лечению волос, фен не сушит быстро, как это заявлено, а наоборот, увеличивает время воздействия тепла на локоны, отчего те повреждаются.

Под прицелом «Дайсона» в первую очередь блондинки: именно у них, по словам Лисиной, сильнее всего разрушается структура волос, они становятся хрупкими, тусклыми. Как утверждает тритментолог, проблема усугубляется большим количеством подделок — поэтому заветный презент, по мнению Лисиной, лучше не покупать.