Пьяный мужчина повалил на землю ветерана СВО в Балашихе и напал на его жену

Нетрезвый житель Балашихи решил поиздеваться над ветераном специальной военной операции, который шёл на костылях. Местный житель оскорбил бывшего солдата, а также ударил его жену по кепке с российским гербом. После словесной перепалки агрессор набросился на военнослужащего и избил его.

Подмосковному дебоширу не понравилась военная форма ветерана и он захотел, чтобы мужчина её снял. Позже напившийся пригрозил, что сломает бойцу СВО вторую ногу, рассказала 360.ru супруга пострадавшего Светлана.

«Ты по форме, зачем ты её надел <…> Вы туда едете ради денег. Тебе там сломали одну ногу, я тебе сломаю другу», — процитировала она нападавшего.

В итоге ветеран решил достать телефон и включить видеозапись, но нападавшему это не понравилось, он набросился на инвалида и они оба упали с лестницы. По словам Светланы, её супруг ходит только на костылях, на его ноге установлен аппарат Елизарова.

«Начинает заступаться моя знакомая, подбегают люди, со стороны всё это наблюдают. Никто не заступился за него и за меня, пришлось заступаться мне. В общем, весь конфликт произошёл на ступеньках этого магазина, повредили ему ногу, ранили ухо», — добавила супруга.