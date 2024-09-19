Пьяный мужчина повалил на землю ветерана СВО в Балашихе и напал на его жену
Нетрезвый житель Балашихи решил поиздеваться над ветераном специальной военной операции, который шёл на костылях. Местный житель оскорбил бывшего солдата, а также ударил его жену по кепке с российским гербом. После словесной перепалки агрессор набросился на военнослужащего и избил его.
Подмосковному дебоширу не понравилась военная форма ветерана и он захотел, чтобы мужчина её снял. Позже напившийся пригрозил, что сломает бойцу СВО вторую ногу, рассказала 360.ru супруга пострадавшего Светлана.
«Ты по форме, зачем ты её надел <…> Вы туда едете ради денег. Тебе там сломали одну ногу, я тебе сломаю другу», — процитировала она нападавшего.
В итоге ветеран решил достать телефон и включить видеозапись, но нападавшему это не понравилось, он набросился на инвалида и они оба упали с лестницы. По словам Светланы, её супруг ходит только на костылях, на его ноге установлен аппарат Елизарова.
«Начинает заступаться моя знакомая, подбегают люди, со стороны всё это наблюдают. Никто не заступился за него и за меня, пришлось заступаться мне. В общем, весь конфликт произошёл на ступеньках этого магазина, повредили ему ногу, ранили ухо», — добавила супруга.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Краснодаре мужчина напал на участника СВО, а потом — на полицейского в участке. Хулиган ударил потерпевшего в колено и живот. Злоумышленника задержали уже на следующий день, его доставили в отделение полиции, где он тоже сумел устроить переполох. Неадекват нанёс не менее двух ударов в область туловища оперуполномоченному уголовного розыска.
Shutterstock / FOTODOM / Nekrasov Eugene