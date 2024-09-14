Мурал в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина открыли в Балашихе

В Балашихе открыли мурал в честь погибшего в зоне СВО военного корреспондента Семёна Ерёмина. Журналист работал МИЦ «Известия» и освещал события в горячих точках, сообщает газета.

Торжественное открытие портрета прошло в дружеской и семейной обстановке. На церемонию приехали коллеги военкора, его близкие, в частности, вдова Семёна Ерёмина Виктория, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин,

Работал над муралом балашихинский художник Сергей Юраков. Портрет размером 40 на 20 метров завершили в начале сентября, сообщает 360.ru. Сам Ерёмин был известным специальным корреспондентом. Он работал в Сирии, Карабахе и других горячих точках. С февраля 2022 года журналист находился в зоне проведения СВО.