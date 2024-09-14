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14 сентября, 14:24

Мурал в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина открыли в Балашихе

Мурал в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Обложка © Telegram / Игорь Брынцалов

Мурал в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Обложка © Telegram / Игорь Брынцалов

В Балашихе открыли мурал в честь погибшего в зоне СВО военного корреспондента Семёна Ерёмина. Журналист работал МИЦ «Известия» и освещал события в горячих точках, сообщает газета.

Торжественное открытие портрета прошло в дружеской и семейной обстановке. На церемонию приехали коллеги военкора, его близкие, в частности, вдова Семёна Ерёмина Виктория, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин,

  • Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
    Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
  • Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
    Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
  • Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
    Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
  • Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
    Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
  • Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов
    Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов

Открытие мурала в честь погибшего военкора Семёна Ерёмина. Фото © Telegram / Игорь Брынцалов

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Работал над муралом балашихинский художник Сергей Юраков. Портрет размером 40 на 20 метров завершили в начале сентября, сообщает 360.ru. Сам Ерёмин был известным специальным корреспондентом. Он работал в Сирии, Карабахе и других горячих точках. С февраля 2022 года журналист находился в зоне проведения СВО.

Пленный боец ВСУ раскрыл возможных убийц российского журналиста Ерёмина
Пленный боец ВСУ раскрыл возможных убийц российского журналиста Ерёмина

Напомним что, о гибели Семёна Ерёмина стало известно 19 апреля. Всё случилось при атаке вражеского FVP-дрона. Журналист получил смертельное ранение после второго сброса снаряда с БПЛА. Трагедию вскоре прокомментировали в МИД РФ, в очередной раз указав, что убийство Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского.

Наталья Афонина
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