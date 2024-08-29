Пленный боец ВСУ раскрыл возможных убийц российского журналиста Ерёмина

К гибели журналиста издания «Известия» могут быть причастны солдаты 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский боец Роберт Погорелов в беседе с ТАСС.

«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — сказал военнопленный.

Он отметил, что это были регулярные войска, которые воюют уже не первый год. Именно они отвечали за территорию, где был убит Ерёмин.