Пленный боец ВСУ раскрыл возможных убийц российского журналиста Ерёмина
Бойцы 58-й бригады ВСУ могут быть виновны в гибели журналиста Семёна Ерёмина
К гибели журналиста издания «Известия» могут быть причастны солдаты 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский боец Роберт Погорелов в беседе с ТАСС.
«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — сказал военнопленный.
Он отметил, что это были регулярные войска, которые воюют уже не первый год. Именно они отвечали за территорию, где был убит Ерёмин.
Военный корреспондент работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Напомним, о гибели Семёна Ерёмина в зоне СВО стало известно 19 апреля. Всё случилось при атаке вражеского FVP-дрона. Журналист получил смертельное ранение после второго сброса снаряда с БПЛА. Трагедию вскоре прокомментировали в МИД РФ, в очередной раз указав, что убийство Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского.