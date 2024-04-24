МИД требует у ЮНЕСКО и ОБСЕ призвать "украинских мясников" к ответу за убийство Ерёмина

Молчание ЮНЕСКО после убийства военного корреспондента "Известий" Семёна Ерёмина в результате атаки ВСУ подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что 22 апреля торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО. Захарова иронично заметила, что гендиректор учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, "наверное, постеснялась омрачить скорбной темой" данное мероприятие.

"Хочется спросить тех, кто сам, по своему положению уполномоченного международного чиновника, обязан спрашивать с украинских мясников, окончательно потерявших человеческий облик. Так уже прошёл день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет", — написала дипломат у себя в телеграме.

Она считает, что такое хроническое умышленное бездействие руководства девальвирует все успехи ЮНЕСКО и подрывает её авторитет. Дипломат задалась вопросом: как может организация быть глобальным ориентиром в этике и гуманитарных стандартах, если её руководитель демонстрирует признаки "взращённого на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии"? Захарова подчеркнула, что такое поведение является неисполнением прямых функциональных обязанностей, за которые страны-члены исправно платят взносы в ЮНЕСКО.