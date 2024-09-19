Российский регион вводит штрафы за фото и видео с места атак дронов ВСУ

Теперь в Калужской области пользователь, опубликовавший фото или видео БПЛА в соцсетях, понесёт административное наказание в виде штрафа. Мера также распространяется на СМИ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — предупредил глава области.