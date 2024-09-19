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Регион
19 сентября, 14:25

Российский регион вводит штрафы за фото и видео с места атак дронов ВСУ

В Калужской области ввели штрафы за фото и видео с места атак беспилотников ВСУ

Теперь в Калужской области пользователь, опубликовавший фото или видео БПЛА в соцсетях, понесёт административное наказание в виде штрафа. Мера также распространяется на СМИ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — предупредил глава области.

Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА
Калужский губернатор сообщил о последствиях отражения атаки украинского БПЛА

Ранее украинские ВС провели ночную атаку беспилотниками по Калужской области. Тогда губернатор региона Шапша призвал не трогать обломки сбитых дронов, а немедленно сообщать о находке в экстренные службы, поскольку даже упавший БПЛА всё ещё представляет большую опасность для жизни человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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