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19 сентября, 14:47

Саратовские учёные разработали «чудо-средство» для лечения Альцгеймера

Саратовские учёные разработали устройство для лечения болезни Альцгеймера

В 2025 году намечены клинические исследования разработки учёных Саратовского государственного университета для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщили в пресс-службе СГУ со ссылкой на ректора Алексея Чумаченко.

«Научная группа под руководством профессора О.В. Семячкиной-Глушковской изменила внешний вид устройства, известного как «умная» шапочка для лечения во сне. Шапочка превратилась в ленту и стала удобнее в использовании», — говорится в сообщении.

В институте сообщили, что в настоящее время изобретение проходит проверку на безопасность. Это инновационное устройство предназначено для лечения болезни Альцгеймера и также позволит осуществлять детоксикацию головного мозга с использованием неинвазивных технологий. Проект реализуется в сотрудничестве с учёными из Хуачжонского университета науки и технологии, расположенного в Ухане.

Как рассказали исследователи, у 35% людей, которые спят менее 6 часов в сутки, развивается деменция. К такому исходу приводит недостаточное количество времени на выведение токсинов. В пресс-службе добавили, что в «чудо-шапочке» используется процесс фотобиомодуляции, основанной на использовании лазеров в инфракрасном диапазоне. Они могут воздействовать на сосуды, стимулировать движение лимфы, с которой выводятся и вредные белки.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что учёные нашли приправу, которая способна молодить мозг. Ослабить симптомы Альцгеймера и Паркинсона могут наночастицы куркумина. Итальянские учёные из Университета Калабрии выяснили, что данное вещество обладает целым рядом свойств, в том числе противовоспалительным, противоопухолевым, антиоксидантным и нейропротекторным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

Александра Мышляева
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