Саратовские учёные разработали «чудо-средство» для лечения Альцгеймера

В 2025 году намечены клинические исследования разработки учёных Саратовского государственного университета для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщили в пресс-службе СГУ со ссылкой на ректора Алексея Чумаченко.

«Научная группа под руководством профессора О.В. Семячкиной-Глушковской изменила внешний вид устройства, известного как «умная» шапочка для лечения во сне. Шапочка превратилась в ленту и стала удобнее в использовании», — говорится в сообщении.

В институте сообщили, что в настоящее время изобретение проходит проверку на безопасность. Это инновационное устройство предназначено для лечения болезни Альцгеймера и также позволит осуществлять детоксикацию головного мозга с использованием неинвазивных технологий. Проект реализуется в сотрудничестве с учёными из Хуачжонского университета науки и технологии, расположенного в Ухане.

Как рассказали исследователи, у 35% людей, которые спят менее 6 часов в сутки, развивается деменция. К такому исходу приводит недостаточное количество времени на выведение токсинов. В пресс-службе добавили, что в «чудо-шапочке» используется процесс фотобиомодуляции, основанной на использовании лазеров в инфракрасном диапазоне. Они могут воздействовать на сосуды, стимулировать движение лимфы, с которой выводятся и вредные белки.