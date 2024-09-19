Ереван назвал «этнической чисткой» изгнание более 115 тысяч армян из Карабаха МИД Армении обвинил Баку в этнической чистке из-за переселения армян из Карабаха 19 сентября, 14:54 Армянские беженцы из Нагорного Карабаха. Обложка © ТАСС / ЕРА

Армения считает вынужденное переселение своих граждан из Нагорного Карабаха осенью прошлого года «последним этапом политики этнической чистки», устроенной Азербайджаном. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

«Год назад, 19 сентября, в результате военного нападения Азербайджана всё коренное население Нагорного Карабаха, более 115 тысяч армян, в течение нескольких дней было вынуждено покинуть свои дома. Эта насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки, произошло в ходе сессии Генассамблеи ООН, когда всё международное сообщество в очередной раз обсуждало необходимость мирного урегулирования конфликтов», — указано в тексте.

В армянском МИД также добавили, что Ереван, как и прежде, остаётся приверженцем необходимости установления долгосрочного мира и благосостояния в регионе, а также призывает к отношениям, которые строятся на уважении суверенитета и территориальной целостности. В министерстве подчеркнули, что ждут подобной позиции и от других «участников необходимой политической воли».

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в «захвате и сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану. Он заявил, что Ереван якобы полностью зависел от России в этом вопросе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что события в Нагорном Карабахе показали, что Армению предал Евросоюз, а не Россия.

Авторы Татьяна Миссуми