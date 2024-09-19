Разрушен самый популярный миф о сельдерее, в который верят все худеющие

Сельдерей, известен людям с давних времён. Этот овощ повышает выносливость и силу, а ещё все худеющие считают его продуктом с отрицательной калорийностью. Однако диетологи развеяли этот миф.

Сельдерей действительно является низкокалорийным овощем, поэтому его стебли неслучайно являются компонентом многих диет. Но назвать его продуктом с отрицательной калорийностью нельзя.

«Переваривание любой пищи, даже самой лёгкой, «сжигает» не более 30 процентов содержащихся в ней калорий», — пишет РИАМО.

В 100 граммах корня содержится 33 ккал, а в 100 граммах стебля — всего 17 ккал. Сельдерей не только поможет похудеть, но и насытить организм витаминами. В нём содержится витамин К, участвующий в синтезе протромбина — важного компонента системы свёртывания крови. Также овощ богат витаминами А и С, калием, магнием, натрием и фосфором. Кроме того, он содержит большое количество пищевых волокон, которые благотворно действуют на кишечник, снижают аппетит и помогают выводу вредных веществ из организма.

Однако в составе сельдерея содержатся оксалаты — вещества, которые могут провоцировать образование камней в почках. Поэтому людям с почечными проблемами есть его нельзя. Также овощ стоит исключить из рациона тем, у кого повышенная свёртываемость крови, и беременным женщинам, так как он может вызвать чрезмерный приток крови к стенкам матки и спровоцировать преждевременные роды.