План ВСУ по выходу из Курской области, штурм Горняка в ДНР, ситуация на 20 сентября Освобождение Горняка в ДНР позволит продвинуться ВС РФ к городу Курахово, и тогда группировка ВСУ в Курской области станет не нужна Киеву — дайджест 20 сентября в материале Life.ru. 19 сентября, 21:07 Военнослужащий расчёта реактивной системы залпового огня «Град». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 20 сентября

Наши военные в Курской области зачистили посёлки Дарьино и Николаево вдоль границы. Идёт продвижение в направлении Сумской области. Расширение плацдарма и вытеснение противника не останавливаются, несмотря на повторение попыток прорыва силами нескольких штурмовых групп снова «окружить Весёлое» и рвануть на Глушково, отмечают в пабликах. Атаки отбиты.

Уничтожение бригады ВСУ на Leopard, которую Сырский бросил на Курское направление. Видео © VK / Военная хроника

Накануне главком ВСУ Александр Сырский бросил в Курскую область бригаду с танком Leopard. Колонна с БМП CV90, Marder 1A3 и другой техникой была уничтожена примерно в 1,5 км от границы на российской территории, так и не добравшись до Весёлого, сообщает «Военная хроника». Сегодня противник повторил попытку, использовав девять единиц ББМ различных типов и четыре бронемашины.

В ближайшее время враг будет наращивать усилия по наступлению в Глушковском районе. С этой целью на данный участок перебрасывается один батальон 47-й ОМБр. Действия на этом участке — единственный способ для ВСУ спасти свою группировку в Кореневском районе, оказавшуюся в весьма незавидной ситуации, пишет «НгП раZVедка».

Суджа на карте Курской области. Инфографика © Life.ru

«Штабы ВСУ готовят оперативный план по выводу группировки из Курской области на фоне огромных потерь», — сообщают украинские блогеры. «Вопреки официозу потери противника под Курском действительно превышают все расчёты украинского Генштаба. Держать такую группировку в полукольце будут ещё пару недель на время встречи Зеленского в США с Харрис, Байденом и Трампом», — прогнозирует автор Condottiero. Речь идёт о поездке главы киевского режима в США на Генеральную Ассамблею ООН 24–25 сентября. Получается, Киев будет подпитывать ВСУ резервами до конца сентября.

Чтобы контролировать ситуацию, противник и дальше будет стягивать к границе части, чтобы удерживать «Суджу и территорию вдоль трассы Рыльск – Суджа и Льгов – Суджа». А затем ВСУ начнут отступать. Как только они повернутся спиной к нашим передовым частям, начнётся зачистка.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 20 сентября

В Донецкой Народной Республике на Торецком направлении российские бойцы заняли оставшуюся часть террикона севернее Железного (Зализного / Кирова) и территорию подстанции. В самом Торецке продолжились штурмы вдоль улиц Центральная, Яблоневая и Слободская, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». За последние сутки здесь освобождён и посёлок Пивничное.

На Покровском направлении идут бои за Гродовку. Восточнее реки Волчья наши бойцы преодолели от полутора до трёх километров. Враг отмечает увеличение количества ударов российскими авиабомбами. Вторжение в оборону противника по фронту составляет до 12 км и создаёт условия для охвата подразделений противника на юг в сторону Карловского водохранилища. В связи с этим ВСУ начали отвод войск из села Птичье, отмечают «Два майора».

Уничтожение техники и ПВД ВСУ на Кураховском направлении в ДНР. Видео © Telegram / boris_rozhin

Военкор Марат Хайрулин пишет, что на Селидовском участке начался штурм населённого пункта Горняк, в который подразделения Армии РФ вошли с северной стороны и закрепились на окраине. На Кураховском направлении освобождено село Георгиевка.

— Освобождение Украинска создало предпосылки для дальнейшего обхода Селидова с юга и продвижения на юг к городу Курахово. Освобождение Горняка станет важным этапом для решения задач Кураховской операции, — комментирует военный эксперт Борис Рожин.

Запорожская область, 20 сентября

В Запорожской области противник стягивает резервы на Ореховское и Каменское направления, недавние заявления Зеленского про ЗАЭС могут являться информационной подготовкой к броску ВСУ к этому стратегическому объекту.

Российские военнослужащие управляют артиллерийской установкой 2С7М «Малка» в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Вчера наши части на Запорожском направлении имели успех в районе города Гуляйполе. Короткой атакой они взяли очередные позиции противника севернее Марфополя, — пишет блогер Юрий Подоляка. — В этом районе это уже далеко не первая подобная атака с ограниченными целями. Начались бои за город, который в Гражданскую войну был столицей Нестора Махно.

Военный эксперт Олег Шаландин пишет, что Запорожское направление является сейчас самым разогретым: «Наши успешно давят сразу три участка — Работино, рубеж Урожайное – Старомайорское (Времевской выступ, где большого продвижения пока не видно, но интенсивность боёв очень высока) и Приютное – Марфополь между ними».

— Если говорить о селе Работино, движение вперёд наших войск здесь и потенциальный выход к Орехову могут создать хунте очень большие проблемы — фактически катастрофу местного масштаба, которая аукнется всему фронту. Поэтому они так отчаянно и цепляются за Работино, — констатирует Шаландин.