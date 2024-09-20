Гольф, чирлидинг и банные уроки в российских школьных программах действительно выглядят странно, но нужно учитывать, что такие предметы есть не во всех учебных заведениях. Об этом сообщил доктор культурологии, профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Алексей Кыласов. По его словам, лучше беспокоиться из-за отсутствия традиционных русских игр.

«У нас практически наших традиционных игр нет в реестре абсолютно нет. Это просто говорит о том, что, конечно, Минспорт пребывал в парадигме англо-саксонской. К счастью, наступили времена, когда можно дождаться этой переоценки, но в то же время запретами ведь ничего не добьёшься», — отметил профессор в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, до недавних пор Россия принимала слишком много внешнего культурного влияния, а теперь пришло время отказаться от такой практики. Культуролог подчеркнул, что для общего развития ребёнка вполне достаточно обычных занятий физкультурой, а вот отсутствие традиционных российских игр в программе Кыласов считает проблемой.

По его словам, в школе должна быть общая физическая подготовка. Он отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы научить людей, как париться правильно в бане, однако школа — это про общую физическую подготовку, поэтому преподавание индийских, японских, американских или английских — дело семьи, а не образовательного учреждения.