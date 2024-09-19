МИД Индии опроверг данные Reuters о поставках оружия на Украину
Солдаты ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Министерство иностранных дел Индии заявило, что агентство Reuters опубликовало ложную информацию, согласно которой страна якобы поставляет оружие Киеву через европейских посредников. По мнению ведомства, речь идёт о спекуляции, которая вводит общественность в заблуждение.
«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — пояснил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Напомним, агентство Reuters написало, что оружие, которое производилось и покупалось в Индии, перенаправляли на Украину. Артиллерийские снаряды в Киев отгружали покупатели из Европы. Власти Индии же не вмешивались в эти дела. Как утверждается в публикации, такие поставки ведутся уже более года.