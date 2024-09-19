Вера Алентова впервые за долгое время после смерти Меньшова вышла в свет

Актриса Вера Алентова впервые за долгое время появилась на публике. Об этом сообщает NEWS.ru.

Алентова посетила мероприятие в Подземном музее парка «Зарядье», посвящённое юбилею Владимира Меньшова, — выставку под названием «Меньшов/Москва 85/45». Вместе с ней на мероприятии присутствовала дочь Юлия Меньшова. В экспозиции были представлены материалы, связанные с фильмом «Москва слезам не верит», включая черновики и плакаты.

Для выхода в свет Вера Алентова выбрала серый наряд, который украсила крупными красными бусами и большими очками. Фанаты заметили, что актриса немного изменила причёску, сделав каре короче. После смерти мужа она стала реже появляться на публике, и последний раз делала исключение на свадьбе внука Андрея в 2023 году, когда он женился на актрисе Марии Кукушкиной.