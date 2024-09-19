Путин одобрил проведение переговоров о подключении Узбекистана к ГЛОНАСС

Президент России Владимир Путин одобрил предложение российского кабмина о проведении переговоров с Узбекистаном по вопросу подключения республики к спутниковой системе ГЛОНАСС. Соответствующий указ главы РФ опубликован на портале публикации правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — указано в документе.