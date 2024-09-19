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19 сентября, 19:02

Смертельный бургер: Британец случайно убил себя, пытаясь разделить замороженные котлеты

В Британии мужчина напоролся на нож, разделяя замороженные котлеты

В Великобритании мужчина умер из-за раны, полученной во время приготовления бургера. По данным издания New York Post, мужчина хотел разделить две примёрзшие котлеты и напоролся на нож.

Тело любителя фаст-фуда нашли в его квартире лишь через несколько дней. Покойник лежал в кровати, а на кухне осталась открытой морозилка. Полицейские не нашли никаких следов взлома, поэтому версию с убийством исключили сразу. Известно, что мужчина проживал один, у него были проблемы с координацией рук из-за пережитого инсульта.

«На рабочей поверхности на кухне рядом с холодильником с морозильной камерой лежали два сырых бургера, нож и кухонное полотенце», — рассказал главный инспектор местной полиции

11-летний мальчик упал с самоката и умер спустя месяц в больнице в Петербурге
11-летний мальчик упал с самоката и умер спустя месяц в больнице в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске рабочий умер, случайно перерезав себе бедренную артерию болгаркой. Погибшему было 43 года, он был трудоустроен разнорабочим. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет РФ по региону.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ER_09

Александра Мышляева
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