Смертельный бургер: Британец случайно убил себя, пытаясь разделить замороженные котлеты

В Великобритании мужчина умер из-за раны, полученной во время приготовления бургера. По данным издания New York Post, мужчина хотел разделить две примёрзшие котлеты и напоролся на нож.

Тело любителя фаст-фуда нашли в его квартире лишь через несколько дней. Покойник лежал в кровати, а на кухне осталась открытой морозилка. Полицейские не нашли никаких следов взлома, поэтому версию с убийством исключили сразу. Известно, что мужчина проживал один, у него были проблемы с координацией рук из-за пережитого инсульта.

«На рабочей поверхности на кухне рядом с холодильником с морозильной камерой лежали два сырых бургера, нож и кухонное полотенце», — рассказал главный инспектор местной полиции