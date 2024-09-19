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19 сентября, 19:21

Иордания стала первой страной в мире, искоренившей проказу

ВОЗ: Иордания стала первой страной на планете, избавившейся от лепры

Иордания стала первой страной в мире, в которой официально искоренили лепру. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В государстве около 20 лет не фиксировали новых случаев заболевания.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы. Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения», — говорится в сообщении ВОЗ.

Лепра (ещё одно название болезни — проказа) представляет собой форму гранулёматоза, вызываемую микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Это заболевание характеризуется преимущественным поражением кожи и периферической нервной системы, а также может затрагивать переднюю камеру глаза, верхние дыхательные пути выше гортани, яички, а также кисти и стопы.

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Ранее Life.ru сообщал, что на западе Индии уже 15 человек умерли от вспышки неизвестной болезни. По словам местных властей, сделанные анализы на текущий момент исключают вероятность вируса гриппа и других известных болезней. Вспышка неизвестной патологии произошла на фоне сильных ливней и наводнений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / airdone

Александра Мышляева
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