Иордания стала первой страной в мире, искоренившей проказу

Иордания стала первой страной в мире, в которой официально искоренили лепру. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В государстве около 20 лет не фиксировали новых случаев заболевания.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы. Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения», — говорится в сообщении ВОЗ.

Лепра (ещё одно название болезни — проказа) представляет собой форму гранулёматоза, вызываемую микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Это заболевание характеризуется преимущественным поражением кожи и периферической нервной системы, а также может затрагивать переднюю камеру глаза, верхние дыхательные пути выше гортани, яички, а также кисти и стопы.