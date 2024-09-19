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19 сентября, 20:38

«Прошу помиловать»: Доведший учительницу до инсульта челябинец раскаялся и извинился

Нахамивший учителю житель Челябинска раскаялся и попросил о помиловании

Полиция установила личность и задержала мужчину, который жёстко нахамил учительнице одной из челябинских школ. На грубияна составили протокол по статье о мелком хулиганстве, следующие 15 суток он рискует провести за решёткой. Правонарушитель раскаялся в содеянном, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Приношу свои извинения учителю урока математики, директору и всем, кто там присутствовал. Больше такое не произойдёт, глубоко сожалею о своих действиях. Прошу простить, понять, помиловать», — отметил задержанный в видеообращении.

Раскаяния обматерившего учительницу мужчины. Видео © Telegram / Ирина Волк

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Напомним, что инцидент с участием неадекватного родителя произошёл на днях в стенах школы №71 и попал на видео. В ролике слышны агрессивные реплики мужчины, который угрожает педагогу расправой и увольнением. По завершении диалога учительницу увезли в больницу с подозрением на инсульт.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Илья Пушкарев
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