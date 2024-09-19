«Прошу помиловать»: Доведший учительницу до инсульта челябинец раскаялся и извинился

Полиция установила личность и задержала мужчину, который жёстко нахамил учительнице одной из челябинских школ. На грубияна составили протокол по статье о мелком хулиганстве, следующие 15 суток он рискует провести за решёткой. Правонарушитель раскаялся в содеянном, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Приношу свои извинения учителю урока математики, директору и всем, кто там присутствовал. Больше такое не произойдёт, глубоко сожалею о своих действиях. Прошу простить, понять, помиловать», — отметил задержанный в видеообращении.

Раскаяния обматерившего учительницу мужчины. Видео © Telegram / Ирина Волк