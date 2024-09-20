Осужденный за заговор американец обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании

Американский гражданин Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии за участие в заговоре с целью захвата власти, обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Зенкович выразил сожаление о своих действиях и заявил, что хотел бы вернуться к семье.

«Поскольку я гражданин США, я хотел бы обратиться к кандидатам в президенты США — к Камале Харрис и Дональду Трампу — поспособствовать моему скорейшему возвращению в Соединённые Штаты, в штат Техас, город Хьюстон, где моя семья проживает до сегодняшнего дня», — отметил Зенкович в обращении, которое показали в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко», который транслировался на телеканале «Беларусь-1».