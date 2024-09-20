Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 21:14

Осужденный за заговор американец обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании

Американский гражданин Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии за участие в заговоре с целью захвата власти, обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Зенкович выразил сожаление о своих действиях и заявил, что хотел бы вернуться к семье.

«Поскольку я гражданин США, я хотел бы обратиться к кандидатам в президенты США — к Камале Харрис и Дональду Трампу — поспособствовать моему скорейшему возвращению в Соединённые Штаты, в штат Техас, город Хьюстон, где моя семья проживает до сегодняшнего дня», — отметил Зенкович в обращении, которое показали в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко», который транслировался на телеканале «Беларусь-1».

«Мы готовы сотрудничать‎»: Лукашенко сделал шаг навстречу Украине
«Мы готовы сотрудничать‎»: Лукашенко сделал шаг навстречу Украине

Ранее осужденный раскрыл планы заговорщиков убить Александра Лукашенко, расстреляв его вертолёт из крупнокалиберного пулёмета. Власть в Белоруссии после убийства планировалось разделить по областям.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров