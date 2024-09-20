Ранее неизвестное 12-минутное произведение Моцарта найдено в библиотеке Лейпцига

В одной из библиотек немецкого Лейпцига была обнаружена ранее неизвестная симфония Вольфганга Моцарта. Рукопись, выполненная коричневыми чернилами по бумаге ручной работы примерно в 1780 году, представляет собой копию произведения австрийского композитора, которое он написал в конце 1760-х годов, будучи ещё подростком.