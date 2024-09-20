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19 сентября, 22:57

Ранее неизвестное 12-минутное произведение Моцарта найдено в библиотеке Лейпцига

Найденное в Лейпциге произведение Моцарта. Обложка © Leipziger Städtische Bibliotheken

Найденное в Лейпциге произведение Моцарта. Обложка © Leipziger Städtische Bibliotheken

В одной из библиотек немецкого Лейпцига была обнаружена ранее неизвестная симфония Вольфганга Моцарта. Рукопись, выполненная коричневыми чернилами по бумаге ручной работы примерно в 1780 году, представляет собой копию произведения австрийского композитора, которое он написал в конце 1760-х годов, будучи ещё подростком.

«Сенсация в музыкальном мире: 12-минутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта», — отметила пресс-служба организации.

«Новая» пьеса виртуоза классической музыки будет впервые исполнена 21 сентября в Лейпцигской опере.

Секретные бункеры нашли недалеко от мистического замка, где Гитлер совещался с ясновидцами
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Не менее удивительную находку недавно сделали египетские археологи. В ходе раскопок учёные обнаружили меч Рамзеса II из бронзы, а также оружие солдат армии фараона.

Илья Пушкарев
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