Ранее неизвестное 12-минутное произведение Моцарта найдено в библиотеке Лейпцига
Найденное в Лейпциге произведение Моцарта. Обложка © Leipziger Städtische Bibliotheken
В одной из библиотек немецкого Лейпцига была обнаружена ранее неизвестная симфония Вольфганга Моцарта. Рукопись, выполненная коричневыми чернилами по бумаге ручной работы примерно в 1780 году, представляет собой копию произведения австрийского композитора, которое он написал в конце 1760-х годов, будучи ещё подростком.
«Сенсация в музыкальном мире: 12-минутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта», — отметила пресс-служба организации.
«Новая» пьеса виртуоза классической музыки будет впервые исполнена 21 сентября в Лейпцигской опере.
Не менее удивительную находку недавно сделали египетские археологи. В ходе раскопок учёные обнаружили меч Рамзеса II из бронзы, а также оружие солдат армии фараона.