Секретные бункеры нашли недалеко от мистического замка, где Гитлер совещался с ясновидцами

Внутри тайных подземных проходов также выявили различные артефакты: секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Также во многоуровневых бункерах нашли зашифрованные карты со стратегическими объектами в Европе. Есть вероятность, что они могут содержать информацию о ранее неизвестных военных операциях. Интересно, что в этом лесу расположен замок Вартбург, который считается самым немецким и одним из самых мистических замков в Германии. Именно здесь Адольф Гитлер проводил совещания астрологов и ясновидцев.