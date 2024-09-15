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15 сентября, 06:35

Секретные бункеры нашли недалеко от мистического замка, где Гитлер совещался с ясновидцами

Bild: В ФРГ нашли неизвестные подземные бункеры времён Второй мировой войны

В Тюрингском лесу на востоке Германии нашли секретные подземные бункеры со времён Второй мировой войны. Укрытия в ходе археологических исследований обнаружили учёные, сообщает Bild.

Внутри тайных подземных проходов также выявили различные артефакты: секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Также во многоуровневых бункерах нашли зашифрованные карты со стратегическими объектами в Европе. Есть вероятность, что они могут содержать информацию о ранее неизвестных военных операциях. Интересно, что в этом лесу расположен замок Вартбург, который считается самым немецким и одним из самых мистических замков в Германии. Именно здесь Адольф Гитлер проводил совещания астрологов и ясновидцев.

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Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Leontyev

Наталья Афонина
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