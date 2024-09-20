Есть необходимая клетчатка: Эксперт назвала самый полезный сорт риса

Бурый рис не повышает сахар и не ведёт к диабету второго типа. Варится бурый рис почти в два раза дольше, чем белый, и бывает чуть жёстче. Но любой рис лучше сочетать с какими-то белковыми продуктами, курицей или рыбой, тогда вы уменьшите его вредное воздействие. В буром рисе также присутствует клетчатка, чего нет в белом рисе.