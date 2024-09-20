Есть необходимая клетчатка: Эксперт назвала самый полезный сорт риса
Нутрициолог Никитина: Бурый рис полезнее белого из-за клетчатки, магния и цинка
Бурый рис полезнее белого. Обложка © Freepik / jcomp
При выборе между шлифованным (белым) и нешлифованным (бурым) рисом предпочтение стоит отдавать второму варианту, рассказала Life.ru во Всемирный день риса нутрициолог Лариса Никитина. Такой продукт содержит гораздо больше полезных микроэлементов и безопасен для диабетиков.
Собеседник издания признала, что белый рис полюбился многим за свои вкусовые качества. Но как и все высокогликемические продукты, он вызывает большой выброс инсулина в кровь. Именно поэтому людям с сахарным диабетом следует избегать этого гарнира. Бурый же рис проходит меньше циклов обработки, а потому он содержит цинк, калий, магний и витамины группы B.
Бурый рис не повышает сахар и не ведёт к диабету второго типа. Варится бурый рис почти в два раза дольше, чем белый, и бывает чуть жёстче. Но любой рис лучше сочетать с какими-то белковыми продуктами, курицей или рыбой, тогда вы уменьшите его вредное воздействие. В буром рисе также присутствует клетчатка, чего нет в белом рисе.
Фанатам белого риса Никитина посоветовала употреблять крупу реже и в малых порциях. Лучше всего баловать себя таким блюдом в первой половине дня, дополнив его высокобелковыми продуктами.
Если шелуха риса приносит организму лишь пользу, то вот приготовление молодого картофеля в собственной кожуре может обернуться проблемами, предупреждал Life.ru ранее. В шкурке клубней содержится большое количество нитратов, а картошка с зеленоватым оттенком и вовсе является источником соланина.