Суд взял под стражу россиянина, обвиняемого в экспорте микроэлектроники в РФ
Россиянин Денис Постовой, обвиняемый в США в незаконном экспорте микроэлектроники в РФ, взят под стражу. Соответствующее решение 19 сентября принял суд Флориды, поделился с РИА «Новости» адвокат подсудимого Тодд Алан Фостер.
«Судья постановил, чтобы его взяли под стражу и доставили в Вашингтон, округ Колумбия», — подчеркнул юрист в беседе с агентством.
Министерство юстиции США сообщило об аресте Постового 17 сентября. Его задержали в городе Сарасота. По данным ведомства, россиянин осуществлял поставки микроэлектроники на родину в обход санкций. Экспортируемая продукция могла использоваться в военных целях.
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