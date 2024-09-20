Суд взял под стражу россиянина, обвиняемого в экспорте микроэлектроники в РФ

Россиянин Денис Постовой, обвиняемый в США в незаконном экспорте микроэлектроники в РФ, взят под стражу. Соответствующее решение 19 сентября принял суд Флориды, поделился с РИА «Новости» адвокат подсудимого Тодд Алан Фостер.

«Судья постановил, чтобы его взяли под стражу и доставили в Вашингтон, округ Колумбия», — подчеркнул юрист в беседе с агентством.