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20 сентября, 00:35

Черви-мозгоеды напали на жителей Калифорнии

L.A. Times: Два американца подцепили червей-паразитов, которые пожирают мозг

Сразу два случая байлисаскаридоза зафиксированы Департаментом здравоохранения Лос-Анджелеса. Это заболевание возникает при появлении в организме паразитов Baylisascaris procyonis, которые пожирают мозг своей жертвы. Подробностями поделилась газета L.A. Times.

Червей обнаружили у жителей округа Саут-Бэй, где обитают дикие еноты. Они являются переносчиками нематод, которые достигают 23 сантиметров в длину. Попадая в организм человека, паразиты атакуют мозг, спинной мозг и органы зрения. Подселить в голову незваного гостя легко, если редко мыть руки и касаться предметов, на которых могли находиться экскременты зверей.

«Никакой дополнительной информации о двух инфицированных людях, включая их текущее состояние, предоставлено не было», — подытожили в издании.

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Не менее пугающий случай произошёл недавно с жителем Австралии. Мужчина попил нефильтрованной воды из родника, после чего почувствовал недомогание. Врачи долго не могли найти источник болезни, а позже выяснилось, что внутри бедолаги засел паразит, который съел часть лёгкого своей жертвы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dr. Norbert Lange

Илья Пушкарев
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