Черви-мозгоеды напали на жителей Калифорнии

Сразу два случая байлисаскаридоза зафиксированы Департаментом здравоохранения Лос-Анджелеса. Это заболевание возникает при появлении в организме паразитов Baylisascaris procyonis, которые пожирают мозг своей жертвы. Подробностями поделилась газета L.A. Times.

Червей обнаружили у жителей округа Саут-Бэй, где обитают дикие еноты. Они являются переносчиками нематод, которые достигают 23 сантиметров в длину. Попадая в организм человека, паразиты атакуют мозг, спинной мозг и органы зрения. Подселить в голову незваного гостя легко, если редко мыть руки и касаться предметов, на которых могли находиться экскременты зверей.

«Никакой дополнительной информации о двух инфицированных людях, включая их текущее состояние, предоставлено не было», — подытожили в издании.