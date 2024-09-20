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20 сентября, 06:04

В Крыму подкинули идею невеждам из Польши в ответ на мечты о мандате ООН над полуостровом

Константинов считает невежественной идею Польши передать Крым под мандат ООН

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с журналистами заявил о невежестве польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который помечтал о передаче полуострова под мандат ООН. Он отметил, что ни одна поездка западных эмиссаров в Киев не обходится без обсуждения этой темы, однако такие беседы ведутся при полном отсутствии знаний об истории региона, России и Украины.

«Всякие эмиссары Запада, заезжая в Киев, не могут обойтись без того, чтобы затронуть крымскую тему. Правда, делают это при полном невежестве в области истории Крыма, России, Украины. Отсюда вот такие глупые и безответственные заявления от людей, наблюдая которых, всякий раз удивляешься: и как таким неучам поручают заниматься дипломатией?», — не понимает Константинов.

Он в очередной раз напомнил о прошедшем к Крыму референдуме, по итогам которого население полуострова выразило желание воссоединиться с Россией, а Сикорскому порекомендовал почитать исторические материалы «в перерывах между приступами русофобии».

«Тогда бы он [Сикорский] мог вспомнить, что существование Польши последние 250 лет зависело от доброй воли России. Решили разделить Польшу — и нет Польши. Решили воссоздать — появилась. Решили, что её западная граница должна проходить по Одеру и Нейсе (кстати, в Крыму решили) — и вот, получите», — сказал журналистам Константинов.

В ответ глава крымского парламента предложил свою идею: передать саму Польшу под управление Всемирной организации, пока там на смену «персонажей сродни Сикорскому» не придут ответственные политики.

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Разум западных политиков часто затуманивается, когда они приезжают в Киев. От этого они начинают делать спорные, а порой даже нелепые заявления. Так, атмосфера Банковой ударила в голову главы МИД Польши Сикорского, который во время своего визита заявил, что Крым неплохо бы передать под мандат ООН, чтобы провести там референдумы с «законными жителями».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Владимир Озеров
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