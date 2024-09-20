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20 сентября, 05:54

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в восьмой раз приехала в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве. Фото © X / Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве. Фото © X / Ursula von der Leyen

В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для обсуждения ряда вопросов, включая прогресс евроинтеграции страны. Об этом она рассказала в соцсети Х.

«Это мой восьмой визит в Киев», — написала она и назвала одной из причин удары России по объектам энергетики Украины.

Глава ЕК отметила, что прибыла в украинскую столицу в преддверии отопительного сезона, чтобы обсудить «поддержку со стороны Европы». Также Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить вопросы обороны, прогресса по евроинтергации и кредитования Украины со стороны G7.

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Напомним, что Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй пятилетний срок на посту председателя Еврокомиссии. За данное решение проголосовал 401 депутат. Остальные либо воздержались, либо высказались против.

Наталья Афонина
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