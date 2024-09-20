Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в восьмой раз приехала в Киев

В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для обсуждения ряда вопросов, включая прогресс евроинтеграции страны. Об этом она рассказала в соцсети Х.

«Это мой восьмой визит в Киев», — написала она и назвала одной из причин удары России по объектам энергетики Украины.

Глава ЕК отметила, что прибыла в украинскую столицу в преддверии отопительного сезона, чтобы обсудить «поддержку со стороны Европы». Также Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить вопросы обороны, прогресса по евроинтергации и кредитования Украины со стороны G7.