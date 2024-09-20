Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в восьмой раз приехала в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве. Фото © X / Ursula von der Leyen
В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для обсуждения ряда вопросов, включая прогресс евроинтеграции страны. Об этом она рассказала в соцсети Х.
«Это мой восьмой визит в Киев», — написала она и назвала одной из причин удары России по объектам энергетики Украины.
Глава ЕК отметила, что прибыла в украинскую столицу в преддверии отопительного сезона, чтобы обсудить «поддержку со стороны Европы». Также Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить вопросы обороны, прогресса по евроинтергации и кредитования Украины со стороны G7.
Напомним, что Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй пятилетний срок на посту председателя Еврокомиссии. За данное решение проголосовал 401 депутат. Остальные либо воздержались, либо высказались против.