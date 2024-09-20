Карстовая воронка целиком поглотила комбайн с водителем в Приангарье, он погиб

В Иркутской области комбайн вместе с водителем провалился в карстовую воронку. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Трагедия произошла около деревни Мельхитуй. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью работника.

Около деревни Мельхитуй в Иркутской области образовалась карстовая воронка глубиной 10–12 метров. Видео © Telegram / Babr Mash

«Прокуратура Нукутского района организовала проверку и поставила на контроль установление всех обстоятельств гибели 19.09.2024 39-летнего водителя комбайна в результате провала техники в карстовую воронку на территории района вблизи д. Мельхитуй», — сообщила прокуратура региона.

Воронка глубиной 10–12 метров образовалась накануне трагедии. После происшествия, работники вызвали на помощь фельдшера, который передал информацию в ЕДДС. Достать тело водителя из комбайна не удалось — есть опасность повторного обвала.

На место происшествия направили спецтехнику, чтобы достать комбайн. Обложка © VK / Прокуратура Иркутской области

На место происшествия уже прибыли МЧС, скорая и правоохранители. Также на точку была направлена спецтехника. Силовики выясняют соблюдал ли работодатель погибшего положения трудового законодательства. При наличии оснований к нему будут приняты меры прокурорского реагирования.