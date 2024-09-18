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18 сентября, 19:41

Прогулка по Неаполю закончилась для туристки смертью от падения статуи

ANSA: В Неаполе статуя с балкона упала на туристку, женщина погибла

Туристка из итальянского города Падуя отправилась в Неаполь за приятными впечатлениями. Однако прогулка по городу оборвала жизнь путешественницы. Об этом сообщает агентство ANSA.

Смерть настигла 30-летнюю женщину в самом известном районе города — Quartieri Spagnoli. С балкона на путешественницу упала статуя. Медики госпитализировали женщину с черепно-мозговыми травмами, но сохранить ей жизнь не удалось.

Причины падения статуи пока не установлены. Полиция расследует происшествие.

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Другая смерть от статуи ранее произошла в Таиланде. Богохульник ворвался в буддийский храм и начал там всё крушить. Одна из установленных статуй упала на него и вонзилась острым концом прямо в грудь. От ранения мужчина скончался на месте.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Полина Никифорова
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