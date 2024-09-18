Прогулка по Неаполю закончилась для туристки смертью от падения статуи

Туристка из итальянского города Падуя отправилась в Неаполь за приятными впечатлениями. Однако прогулка по городу оборвала жизнь путешественницы. Об этом сообщает агентство ANSA.

Смерть настигла 30-летнюю женщину в самом известном районе города — Quartieri Spagnoli. С балкона на путешественницу упала статуя. Медики госпитализировали женщину с черепно-мозговыми травмами, но сохранить ей жизнь не удалось.

Причины падения статуи пока не установлены. Полиция расследует происшествие.