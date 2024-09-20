План «Ковёр» вводился в аэропортах двух городов России из-за воздушной угрозы В аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводили ночью план «Ковёр» из-за атак БПЛА 20 сентября, 08:15 Аэропорт. Обложка © freepik / 4045

План «Ковёр» объявлялся в аэропортах в двух российских городов из-за создавшихся угроз атак БПЛА. Российская система ПВО обнаружила и уничтожила восемь беспилотников. Об этом пишет SHOT.

Сегодня около 01:00 план «Ковёр» вводили в аэропортах Тамбова и Борисоглебска (Воронежская область). Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы на протяжении трёх часов. Позже Минобороны РФ отчиталось, что восемь украинских БПЛА были уничтожены нашими средствами ПВО над территорией Белгородской области. Пострадавших нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские источники публикуют снимки Курской АЭС, сделанные с дрона-разведчика, поэтому можно с уверенностью говорить, что Киев не собирается отказываться от цели ударить по станции.

Авторы Татьяна Миссуми