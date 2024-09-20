Россиян шокировали цыганские похороны за 10 миллионов с блэкджеком и баром в склепе

Жители России были поражены цыганскими похоронами бизнес-класса за 10 миллионов рублей. Народ верит, что покойник отправляется в загробный мир вместе со всеми прижизненными удобствами, поэтому провожают его туда по высшему разряду. Кадрами делится телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

«Бэкстейдж» цыганских похорон. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Народ Рома́ имеет свои собственные обычаи, связанные с похоронами. Так, поминают усопшего цыгане 3-4 дня, а сам процесс, если убрать из формулы покойника, будет похож на подготовку к проходу по красной дорожке. Поминки проходят с песнями и танцами, а усопшего к последнему пристанищу привозят на самых дорогих автомобилях.

Итак, для покойника экстра-класса строят подземную гробницу, отделывая её стенки белой плиткой или кирпичом, строят к ней лестницу, а внутри неё, конечно же, будут висеть ковры. В земле даже делают специальную выбоину, чтобы оборудовать в ней бар с алкоголем, картинами и различными украшениями. Алкоголь по традиции приносят для того, чтобы усопший «мог опрокинуть стопку» с другими обитателями загробного мира. Кстати, в этой усыпальнице объёмом 19 м³ удалось разместить 90 литров алкоголя.

Бар внутри склепа. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

И нет, это не «причуды золотых цыган». Дело в том, что народ Рома́ верит в то, что душа после смерти отправляется на следующий уровень. Поэтому, чтобы в загробном мире покойник ни в чём не нуждался, его собирают в путь со всеми удобствами.

Когда все детали соблюдены, сверху на погребальную яму опускается многоуровневый пьедестал. Видимо, отсылка к египетским пирамидам.

В среднем похороны у цыган обходятся в сумму от 1 до 10 миллионов рублей. Чаще всего такое может встретиться в Ставропольском крае, где расположилась крупнейшая в России цыганская диаспора.