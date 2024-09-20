Любопытным россиянам назвали роковую ошибку во время подозрительной возни у соседей

Россиянам напомнили, что надо делать и чего остерегаться, если в соседней квартире слышен подозрительный шум, скулят животные или раздаётся неприятный на весь подъезд запах. Главная ошибка – вскрывать чужую квартиру без разрешения хозяев или вламываться туда. Поэтому первым делом необходимо позвонить в полицию, рассказал спасатель, руководитель Центра изучения первой помощи Максим Штыб в интервью радио Sputnik.

«Юридически вы не имеете права входить в помещение без согласия хозяев. А если там совершенно преступление, а если из квартиры что-то ценное пропало, а ваши следы там остались?..» — предупредил эксперт.

Однако есть случаи, когда следует вызывать сотрудников МЧС, например, при резком запахе гари. На вызов по номеру «112» приедут пожарные и смогут проникнуть в жильё без полицейских, поскольку ситуация угрожает жизни и здоровью других людей.