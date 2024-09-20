Подмосковные врачи спасли новорождённого мальчика с кишечником наружу

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли ребёнка, который родился с редким врождённым пороком развития «гастрошизис». Новорождённый мальчик появился на свет с кишечником наружу, рассказала Life.ru пресс-служба Минздрава МО.

«Данный случай сложный. У ребёнка одновременно были и другие врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести оперативное лечение в два этапа», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.

Сначала медики погрузили кишечник в брюшную полость и создали для органа и его работы все необходимые условия. Далее врачи сформировали нормальное положение всех отделов кишечника.

Гастрошизис — это врождённая аномалия передней брюшной стенки. В таких случаях часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе и есть вероятность осложнения из-за контакта внутренних органов с нестерильной окружающей средой. Аномалия способна привести к нарушению кровоснабжения участка кишки и дальнейшему некрозу. Обычно детей с такими диагнозами оперируют в первые часы жизни.

После операции ребёнок успешно прошёл курс реабилитационных мероприятий. Мальчика с мамой выписали домой в прекрасном состоянии. Врачи продолжат наблюдать за его здоровьем.