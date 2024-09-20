Сжигает жир, омолаживает: Раскрыто 10 важных фактов об африканском манго

Манго является не только вкусным экзотическим фруктом, но и источником многих полезных веществ. Включив его в ежедневный рацион, вы укрепите иммунитет, улучшите работу системы пищеварения и начнёте активнее худеть. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По словам медика, в манго содержатся флавоноиды и каротиноиды, которые обладают противовоспалительным и омолаживающим действием. Витамин С и аскорбиновая кислота, помимо укрепления иммунитета, способствуют выработке коллагена соединительной ткани, что хорошо сказывается на здоровье кожи. Кроме того, витамин С способствует усвоению железа. Фрукт также ускоряет обменные процессы и выводит из организма токсины.

«Манго содержит пищевые волокна очень большой группы, как растворимые, так и нерастворимые, причём в очень удачном балансе – растворимые преобладают. Эти волокна поддерживают нашу микрофлору и иммунитет», — добавил Гинзбург.

Единственный недостаток манго — это большое содержание сахара, поэтому есть его стоит после еды, в качестве десерта. В сутки можно потреблять не более 200-300 граммов этого фрукта. Если человек следит за весом, то лучше ограничиться 200 граммами, объяснил эксперт.